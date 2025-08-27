Основной площадкой для мероприятий станет парк "Зарядье"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Более 100 показов пройдет в рамках пятой Московской недели моды, которая открывается в столице 28 августа. Также в четверг начинается работа BRICS+ Fashion Summit, основной площадкой которого станет концертный зал "Зарядье".

"Пятая Московская неделя моды пройдет с 28 августа по 2 сентября 2025 года. Основной площадкой станет парк "Зарядье". В программе события: показы российских и зарубежных дизайнеров, лекции экспертов, маркет, шоурум и фестиваль короткометражного кино World Fashion Shorts", - говорится на сайте этого мероприятия.

Заммэра столицы Наталья Сергунина сообщила, что масштабное отраслевое событие объединит больше 220 брендов. Отечественную индустрию представят дизайнеры из 28 городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Мурманск, Якутск, Екатеринбург, Омск и Краснодар. Также свои коллекции представят дизайнеры из десяти стран - Армении, Бразилии, Гватемалы, Индии, Никарагуа, Китая, Турции, ЮАР и других.

В "Паркинг галерее" заработает маркет, где можно будет приобрести одежду, обувь и аксессуары российского производства. В павильоне "Заповедное посольство" откроется лекторий с участием ведущих экспертов индустрии. Международный шоурум для предпринимателей, который станет площадкой для деловых знакомств и переговоров, разместится в концертном зале "Зарядье".

Также в рамках Недели моды состоится фестиваль короткометражных фильмов World Fashion Shorts в Центре дизайна Artplay.

Мода и красота

Кроме того, в рамках пятой Московской недели моды с 28 августа по 2 сентября в столице пройдет фестиваль "Лето в Москве. Мода и красота". "В течение шести дней москвичей и гостей города ждут показы, мастер-классы, маркеты и специальные события, каждое из которых станет яркой частью городской культурной программы. Все мероприятия организует столичный бизнес - для посетителей фестиваля они будут бесплатными", - сообщила пресс-служба цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Фестиваль открывается в четверг на Тверском бульваре масштабным событием Beauty Night Out, на котором можно будет посетить бесплатные зоны макияжа и экспресс-укладок, принять участие в мастер-классах от ведущих визажистов, посетить маркет косметики и аксессуаров, а также встретиться с бьюти-блогерами. Вечером площадка превратится в открытую вечеринку. А 1 сентября в рамках фестиваля состоится модный показ в музее-усадьбе Льва Толстого, который соберет дизайнеров, байеров, блогеров и звездных амбассадоров.

Саммит

Также 28 августа в столице стартует третий международный форум BRICS+ Fashion Summit. Главная тема события - создание новой, децентрализованной и глобально конкурентоспособной экосистемы индустрии моды, которая обеспечит постоянный приток новых идей, трендов, концепций. Согласно информации на сайте мероприятия, программа саммита будет включать пленарные дискуссии, круглые столы, лекции, мастер-классы, fashion-интенсив и многое другое. Основной площадкой BRICS+ Fashion Summit станет Московский концертный зал "Зарядье".

Ожидаются лидеры индустрии из стран БРИКС, Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской и Северной Америки, Океании, СНГ и других.

ТАСС - генеральное информационное агентство Московской недели моды и BRICS+ Fashion Summit.