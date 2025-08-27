Как сообщили в пресс-службе филармонии, прозвучат Девятая симфония и Пятый фортепианный концерт

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Московская филармония 1 сентября откроет 104-й сезон в Концертном зале имени П. И. Чайковского программой, приуроченной к 255-летию со дня рождения композитора Людвига ван Бетховена.

"Прозвучат Девятая симфония и Пятый фортепианный концерт ("Император"), - сообщили ТАСС в пресс-службе филармонии. - В исполнении музыки примут участие Денис Мацуев (фортепиано), госоркестр Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского, Академический большой хор "Мастера хорового пения" под руководством Льва Конторовича, Валентина Феденева (сопрано), Агунда Кулаева (меццо-сопрано), Алексей Татаринцев (тенор) и Алексей Тихомиров (бас)".

Прямая трансляция концерта будет вестись на сайте. По данным организаторов, в прошлом году открытие сезона собрало у экранов более 40 тыс. слушателей из России, Китая, Японии, Великобритании, Израиля и многих других стран.

Народный артист России Мацуев исполнит Пятый концерт Бетховена впервые в рамках филармонической программы. По его словам, "это грандиозная, абсолютно гениальная музыка".

Интерпретации симфоний Бетховена в исполнении оркестра Татарстана уже получили высокую оценку в России и за рубежом. Девятая симфония с хоровым финалом на текст оды Фридриха Шиллера "К радости" станет кульминацией праздничного вечера.