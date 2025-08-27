Постановка длится около 8 часов

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. XXV Международный Волковский фестиваль откроется 7 октября в Российском государственном академическом театре драмы им. Федора Волкова в Ярославле. В программе 12 постановок, седи них - "Тихий Дон" Санкт-Петербургского театра "Мастерская", сообщила пресс-служба Волковского театра.

"На нескольких площадках города ведущие театры страны представят свои спектакли жителям и гостям Ярославля. Программа насыщенная: Малый театр, театр имени Вахтангова, театр на Бронной и многие-многие другие. Впервые на фестивале будет представлен спектакль "Тихий Дон" Санкт-Петербургского театра "Мастерская", длительность которого около 8 часов", - говорится в сообщении.

"Тихий Дон" Михаила Шолохова в постановке Григория Козлова разделена на два спектакля - "Тихий Дон. Истоки. Берега" и "Тихий Дон. Пучина. Исход", каждый из них длится около 4 часов с антрактом. Обе части покажут 11 сентября в КЗЦ "Миллениум".

Фестиваль откроется показом спектакля "Федор Волков. Восхождение" в постановке художественного руководителя Волковского театра, народного артиста России Валерия Кириллова. Спектакль создавался к 275-летию театра, в постановке принимал участие Государственный академический симфонический оркестр "Новая Россия" под управлением маэстро Юрия Башмета.

Театр на Бронной 14 октября представит спектакль Константина Богомолова "Чайка с продолжением", показ состоится на основной сцене Театра им. Ф. Волкова.

Завершится фестиваль 19 октября показом спектакля Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова "Амадей".

Волковский фестиваль с 2000 года проводится в сентябре в Ярославле. На сцене Театра драмы им. Федора Волкова, первого русского профессионального театра, свои спектакли показывают коллективы из разных стран и регионов России. На фестивале проходит церемония вручения премии им. Федора Волкова.