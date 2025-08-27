Все экспонаты создали воспитанники детских домов

МАХАЧКАЛА, 28 августа. /ТАСС/. Выставка уникальных матрешек откроется 7 сентября в цитадели Нарын-Кала в Дербенте. Об этом сообщает пресс-служба Дербентского музея заповедника.

"С 7 сентября по 7 октября 2025 года при поддержке "Дербентского государственного историко-архитектурного и археологического музея-заповедника" состоится выставка уникальных матрешек Благотворительного фонда "Миссия",- говорится в сообщении.

По словам организаторов, уникальность выставки заключается в том, что все экспонаты выставки созданы ребятами-воспитанниками детских домов разных стран.

"На выставке представлен результат выполнения творческого задания воспитанниками детских учреждений - 63 матрешки в образах народных костюмов России, Беларуси, Греции, Армении, Вьетнама и т. д. Всех матрешек ребята расписывали сами, изучали сложнейшие темы орнамента, его композиционных элементов, деталей народных костюмов и головных уборов, предварительно ознакомившись с этапами художественного промысла росписи по дереву", - добавили в пресс-службе.