Модельер подготовил образ для певца Брэндона Ховарда

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Российский дизайнер Игорь Гуляев подготовил образ для певца Брэндона Ховарда, который представит США на Международном музыкальном конкурсе "Интервидение". Об этом Гуляев сообщил в беседе с ТАСС.

"На "Интервидении" я одеваю одного иностранного гостя. Это Брендон [Ховард] из США. Я буду рад представить свое творчество", - поделился он.

Ранее в пресс-службе конкурса ТАСС сообщили, что Ховард является наследником музыкальной династии: его бабушка, Жозефина Ховард, была вокалисткой в The Caravans - первой американской группе, чьи религиозные песни звучали на светском радио. Его мать, Мики Ховард, певица и автор песен, чьим менеджером в 1980-х был глава семьи Джексонов. Брэндон Ховард - американский певец с множеством успешных синглов, включая гимн чемпионата мира по футболу 2010 года Ke Nako.