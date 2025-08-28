Как рассказала директор Интеллектуального центра САФУ Светлана Тюкина, еще планируется проведение концерта, который будет посвящен рукописям Игнатия Корсакова

АРХАНГЕЛЬСК, 28 августа. /ТАСС/. Нотированные рукописи, связанные с Игнатием Корсаковым, который служил в Соловецком монастыре в 1676-1680 годах, сразу после Соловецкого бунта, изучат специалисты по древнерусскому певческому искусству Санкт-Петербургской государственной консерватории на Соловках в ходе научно-образовательной школы "Окоем". Как рассказала ТАСС директор Интеллектуального центра Северного Арктического федерального университета (САФУ) Светлана Тюкина, избранные песнопения планируется исполнить на Соловках.

"Игнатий Корсаков - это реальная историческая личность, он был одним из самых известных, можно сказать, музыкантов на Соловках, он дальний родственник [Николая] Римского-Корсакова, имя которого носит Санкт-Петербургская консерватория. Это XVII век, и этот период очень мало изучен. Древнерусская музыкальная история требует очень специфического музыкального образования и умения читать рукописи, - сказала Тюкина. - И еще планируется проведение концерта на Соловках, мы надеемся, что в стенах Спасо-Преображенского собора, мы сейчас ждем благословения, этот концерт будет посвящен рукописям Игнатия Корсакова, с которыми работает группа".

Игнатий (ок. 1639-1701) - с 1692 года митрополит Сибирский и Тобольский, писатель, публицист. В Соловецком монастыре он служил уставщиком, это человек, который вел службы. Древняя певческая традиция в России охватывает период от Крещения Руси до примерно петровских времен. Для записи богослужебных песнопений в то время использовалась знаменная или крюковая нотация. Нотация передавала артикуляцию распева, его интонационные особенности. "Особенность знаменного пения - это очень авторское прочтение службы с авторскими пометами", - отметила собеседница агентства.

Сравнение песнопений до и после церковной реформы

Исследователи будут сравнивать песнопения до церковных реформ Патриарха Никона и после них. Соловецкий монастырь не принял реформы, в том числе был отказ петь и служить по новым книгам. В 1668 году началось Соловецкое восстание, или Соловецкое сидение - вооруженное сопротивление насельников монастыря. Оно продолжалось до 1676 года, когда монастырь пал.

Служба Корсакова относится к периоду сразу после подавления соловецкого бунта. Исследование рукописей, связанных с ним, интересно в широком культурно-историческом контексте, когда богослужения в монастыре возобновились в соответствии с новыми условиями. Будут изучены особенности Обихода: песнопений вечерни, утрени и литургии в составе певческих сборников в сравнении с дореформенными соловецкими Обиходами и Обиходами северно-русского происхождения второй половины XVII-XVIII вв., в том числе из коллекции Соловецкого музея-заповедника.

Материалы проекта войдут в методическую часть разрабатываемой игры "Звучание Соловков". Они также станут основой мастер-класса, проводимого на Летней школе; дополнят справочно-информационные материалы для экскурсоводов музея по выставке "Звучащие рукописи" на Соловках; по результатам исследования будут подготовлены и печатные материалы.