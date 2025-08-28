Busta Rhymes заявил, что готов к коллаборациям с российскими артистами

Для этого должен совпадать "вайб", пояснил американский рэпер

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Американский рэпер Busta Rhymes открыт к коллаборациям с российскими артистами, если совпадает вайб. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

31 августа Busta Rhymes выступит в Москве в рамках фестиваля света "Проекция", который пройдет в кинопарке "Москино".

"Я слежу за музыкой по всему миру. Если вайб совпадает - я всегда открыт к коллаборации. У музыки нет границ", - сказал он.

По словам музыканта, гостей его выступления ждет "полная энергия Busta Rhymes" - классика, новые треки, "сумасшедшие визуалы". "Это не просто шоу, это будет настоящий праздник", - добавил он, отметив что с нетерпением ждет встречи с московской публикой. "Это будет особенное шоу, наполненное энергией и светом, и я рад стать частью такого уникального фестиваля", - сказал рэпер.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля, приезд исполнителя вызвал оживление не только у публики, но и в российской музыкальной индустрии. "Фанаты соскучились по зарубежным артистам, и это событие стало долгожданным как для зрителей, так и для представителей российского шоу-бизнеса", - сказал собеседник агентства.

Первый фестиваль света "Проекция" пройдет в кинопарке "Москино" столичного департамента культуры с 30 по 31 августа. Гости увидят масштабные световые инсталляции, цифровое искусство и иммерсивные музыкальные шоу с участием российских и международных звезд, в числе которых также шведско-конголезский R&B-певец Mohombi.