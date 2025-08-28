Достоевский, Толстой и Булгаков стали самыми читаемыми авторами в системе "Лань"

Роман "Преступление и наказание" возглавил список наиболее популярных произведений, сообщил директор электронной библиотеки

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Роман "Преступление и наказание" Федора Достоевского стал самым популярным произведением у пользователей электронно-библиотечной системы "Лань". В тройку востребованных среди студентов авторов также вошли Лев Толстой и Михаил Булгаков, сообщил ТАСС директор электронно-библиотечной системы "Лань" Александр Никифоров.

В электронно-библиотечной системе "Лань" размещено 230 тыс. книг от 588 издательств и 600 тыс. статей от 900 бесплатных научных журналов. У нее более 1,1 тыс. подписчиков, в числе которых образовательные организации России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, а также библиотеки коммерческих компаний.

"Вопреки мифу о нечитающей молодежи, наши данные показывают стабильный спрос на сложную классику. Топы читательских запросов уверенно возглавляют не только профильные учебники, но и художественные произведения. Самым популярным за последний учебный год стал роман "Преступление и наказание" Федора Достоевского, в тройке лидеров по запросам студентов также "Война и мир" Льва Толстого и "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова", - сказал Никифоров.

Проведенный ЭБС "Лань" анализ востребованной художественной литературы показал также интерес к таким авторам, как Антон Чехов, Александр Куприн, Александр Пушкин, Чарльз Диккенс, Гомер.

"Для нас это маркер: современный студент ценит не только скорость доступа к информации, но и ее глубину. Он использует платформу как универсальный портал знаний - от формул до философии, и это вселяет огромный оптимизм в будущее нашего образования", - добавил Никифоров.