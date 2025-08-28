В театре "Модерн" выпустят премьеры по Ремарку и Кизу

Первой премьерой сезона станет спектакль "Ночь в Лиссабоне"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Новый, 38-й сезон в Московском драматическом театре "Модерн" откроется 4 сентября. Художественный руководитель театра заслуженный артист РФ Юрий Грымов выпустит премьеры спектаклей по произведениям Эриха Марии Ремарка и Дэниела Киза, сообщили ТАСС в пресс-службе "Модерна".

Так, первой премьерой сезона - она состоится 4 и 13 сентября - станет спектакль "Ночь в Лиссабоне", в основу которого лег одноименный роман Эриха Марии Ремарка, рассказывающий о жизни немецких эмигрантов в годы Второй мировой войны. Осенью зритель впервые увидит и продолжение "Цветов для Элджернона": премьера постановки Грымова по одноименному роману Дэниела Киза состоялась в Российском академическом молодежном театре (РАМТ) в 2013 году - вот уже больше 10 лет спектакль собирает полные залы.

"Цветы для Элджернона. 30 лет спустя" в режиссуре художественного руководителя представят на сцене "Модерна" 25 и 26 октября. В новой работе Грымов дает продолжение роману Киза: он размышляет о том, что произошло бы, если бы Чарли Гордон после 30 лет, проведенных в лечебнице, уже пожилым человеком вышел из нее и попал в современный мир. Мир, по словам самого режиссера, "четырежды безумный, как в классическом голливудском фильме", пронизанный технологиями.

Запланирована премьера и для младшей части аудитории: Грымов готовит детский спектакль "Рапунцель" по мотивам одноименной сказки братьев Гримм. Даты показов уточняются.

Другие проекты и новые артисты

"28 сентября состоится программа "60 вопросов Юрию Грымову" - диалог со зрителями в честь юбилея художественного руководителя театра. В новом сезоне с октября спектакль-кино "Война и мир. Русский Пьер", созданный режиссером Юрием Грымовым и профессиональной командой на основе спектакля театра, будет доступен для зрителей на всех платформах", - добавляют в "Модерне".

Среди других проектов театра - в новом сезоне - встречи со зрителями, лекции и творческие вечера. Так, художественный руководитель продолжит цикл авторских лекций: "Вызов: эпоха Возрождения", "Япония. Югэн", "Путешествие в Голливуд", "Как нами управляют". К этому списку добавится и новое название - "Наблюдение за хищником".

"В художественном цеху театра в новом сезоне много новых актеров. В труппу "Модерна" вошел заслуженный артист РФ Дмитрий Бозин. Также с нового сезона в спектаклях театра зрители увидят новых артистов - актеров "Театра - Сцены "Мельников": заслуженную артистку РФ Людмилу Погорелову, Анну Нахапетову, Станислава Мотырева и Михаила Половенко", - заключили в пресс-службе.