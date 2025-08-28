Посмотреть его можно будет с 29 августа

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Показ мультсериала "Умка" киностудии "Союзмультфильм" начнется на китайском федеральном телеканале CCTV-14 с 29 августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе киностудии "Союзмультфильм".

"Крупнейший китайский телеканал CCTV-14 29 августа начнет показ анимационного мультсериала "Умка" от киностудии "Союзмультфильм". <…> Помимо "Умки" на различных медиаресурсах Китая представлены также такие мультсериалы "Союзмультфильма" как "Приключения Пети и Волка", "Простоквашино", "Чуч-Мяуч", "Енотки", "Монсики", "Пластилинки", "Оранжевая корова" и "Зебра в клеточку", - рассказали в пресс-службе.

Как отметила председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева, "Союзмультфильм" рад, что именно этот проект покажут на главном детском телеканале Китая.

"Умка - аутентичный российский мультсериал с уникальным художественным миром, который знакомит зрителей с традициями и культурой народов Крайнего Севера. Рассказанная десятки лет назад история о белом медвежонке и его друге - мальчике Тайкэ и сейчас остается одним из самых трогательных и нежных произведений отечественной анимации", - сказала она.

Телеканал CCTV-14 входит в China Media Group - ведущую телерадиовещательную корпорацию мира, которая управляет 51 телеканалом и радиостанцией, вещающих на свыше чем 40 языках.

Анимационный сериал "Умка" создан по мотивам классических мультфильмов Владимира Попова и Владимира Пекаря "Умка" и "Умка ищет друга". В центре сюжета - друг Умки, мальчик Тайкэ, который вырос и стал шаманом. Сидя в своей яранге, он рассказывает детям увлекательные и интересные истории о том времени, когда сам был маленьким, дружил с белым медвежонком, озорной полярной волчицей Ильмой, дружелюбной нерпой Корой и розовой чайкой Пычиком.