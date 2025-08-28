В Кремле пока не смотрели фильм с Джудом Лоу в роли Владимира Путина

Зрители впервые увидят картину "Кремлевский волшебник" на Венецианском кинофестивале

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Фильм "Кремлевский волшебник" (The Wizard of the Kremlin, 2025) французского режиссера Оливье Ассайаса, в Кремле пока не успели посмотреть. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет. Пока не смотрели", - сказал он, отвечая на вопрос, видели ли в Кремле картину до ее премьеры и могут ли по уже опубликованным кадрам оценить воплощение актером Джудом Лоу образа российского лидера.

Ранее журнал Variety опубликовал первый кадр из фильма. На нем можно увидеть британского актера Лоу в образе президента России Владимира Путина. В фильме, снятом по мотивам одноименной книги швейцарско-итальянского писателя Джулиано да Эмполи, также играют Пол Дано, Зак Галифианакис и Том Стерридж.

Зрители впервые увидят "Кремлевский волшебник" на Венецианском кинофестивале, который 27 августа начался на острове Лидо.