Фильм "Эдем" с Джудом Лоу не выйдет в российский прокат в запланированные даты

Отмена показов не связана с отзывом прокатного удостоверения, рассказали в пресс-службе кинокомпании Global Film

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Фильм Рона Ховарда "Эдем" с Джудом Лоу и Аной де Армас в главных ролях не выйдет в российский прокат 4 сентября, как было запланировано ранее. Об этом журналистам сообщники в пресс-службе Global Film.

"Информируем вас о том, что триллер "Эдем", по независящим от компании обстоятельствам, не выйдет в российский прокат 4 сентября. Приносим извинения за доставленные неудобства и надеемся на ваше понимание", - указано в сообщении.

Дополнительные причины отмены не уточняются. Как сообщили ТАСС в пресс-службе кинокомпании, отмена проката не связана с отзывом прокатного удостоверения. Выйдет ли фильм на экраны российских кинотеатров в другие даты также не уточняется.

Фильм "Эдем" (2024) рассказывает о реальной истории группы европейских поселенцев на Галапагосском острове Флореана в 1934 году. Изначально они искали утопический рай вдали от цивилизации, но появление эксцентричной Баронессы и их собственные внутренние конфликты превратили их островную коммуну в арену интриг, борьбы за власть и серии загадочных убийств, которая остается неразгаданной по сей день.