Страну на конкурсе представит семейный дуэт Лусиано Калазанса и Таис Надер

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Семейный дуэт музыкантов Лусиано Калазанс и Таис Надер представят только присоединившуюся страну-участницу Бразилию на международном музыкальном конкурсе "Интервидение-25". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе конкурса.

"Бразилия официально присоединилась к числу стран-участниц Международного музыкального конкурса "Интервидение". Право представить страну на международной арене получил семейный дуэт Лусиано Калазанса и Таис Надер", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что семейный бразильский дуэт является одним из самых ярких представителей современной латиноамериканской сцены. "Лусиано Калазанс - известный бразильский музыкант, композитор и продюсер, лауреат Премии бразильской музыки и Latin Grammy. <…> Таис Надер - певица и композитор с 20-летним стажем, победительница фестиваля Educadora FM", - подчеркнули там.

Каланзас работал с такими известными артистами как Жилберту Жил, Казтану Велозу, Карлиньюс Браун, а также Анжелика Киджи, Стэнли Джордан и will.i.am. А совместная работа Надер с Даниэлой Меркури была включена в список лучших песен года по версии The New York Times.

О конкурсе

"Интервидение" - песенный конкурс существовавшей в 1946-1993 годах Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT) - проводилось в 1960-1980-х годах по аналогии с "Евровидением", музыкальной премией отколовшегося от OIRT Европейского вещательного союза. В конкурсе принимали участие не только социалистические страны, близкие СССР, но и Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия, Финляндия.

Возрожденное "Интервидение" пройдет 20 сентября 2025 года в Москве, Россию на конкурсе представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman. Участие в "Интервидении" подтвердили около 20 стран, включая все государства БРИКС.

ТАСС - информационный партнер конкурса.