МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Сербский режиссер Эмир Кустурица был удостоен высшей почетной награды "Великий мастер мирового кино", которая была учреждена московской киноплатформой "Москино" при поддержке департамента культуры города Москвы. Ее режиссеру вручили на торжественной церемонии закрытия Московской международной недели кино, сообщили ТАСС организаторы.

"Награда призвана укрепить международный престиж "Москино" как единого и влиятельного центра притяжения кинематографистов со всего мира. Она присуждается легендарным режиссерам, актерам, сценаристам и операторам, чье творчество повлияло на развитие мирового киноискусства. Как получатель награды Эмир Кустурица получил официальное предложение - рассмотреть возможность съемок фильма в кинопарке "Москино", - сообщили организаторы.

Кустурица находился в Москве на протяжении всей недели и выступал перед публикой на публичных дискуссиях о кино и лекциях.

О ММНК

Московская международная неделя кино проходила с 23 по 27 августа и объединила больше 700 тыс. посетителей. На десятках площадок в столице были организованы показы отечественных и иностранных лент, прошли автограф-сессии, аукцион кинореквизита и другие мероприятия.

