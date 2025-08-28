По словам лидера группы "Звери", создание таких направлений стало бы важным шагом для развития музыкальной индустрии в стране

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Музыкант, создатель и лидер группы "Звери" Рома Зверь предложил развивать в России образовательные программы по музыкальному менеджменту и продакшену, подчеркнув, что сегодня подготовка специалистов в этой сфере практически отсутствует. Таким мнением с журналистами поделился артист на пресс-конференции в ТАСС.

"К сожалению, у нас нет музыкальных институтов, где обучали бы музыкальному менеджменту или музыкальному продакшену. Это большая беда. В коллектив приходит сотрудник, и приходится учить его самим, потому что этому нигде не учат", - рассказал музыкант.

По его словам, создание таких программ стало бы важным шагом для развития музыкальной индустрии в стране. "Отсутствие специализированной подготовки серьезно осложняет работу артистов и их команд", - отметил Зверь.

Рома Зверь (настоящее имя - Роман Билык) - вокалист и гитарист. В 2001 году он создал группу "Звери". Всего на счету группы - семь студийных альбомов и пять мини-альбомов. Среди известных песен группы - "Дожди-пистолеты", "До скорой встречи", "Танцуй", "Для тебя" и другие.