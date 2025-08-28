РАМТ объявил планы на новый театральный сезон

Первой премьерой станет постановка "Игра интересов"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Российский академический молодежный театр (РАМТ) объявил планы на сезон 2025/2026. Одной из 12 премьер станет постановка главного режиссера театра заслуженной артистки РФ Марины Брусникиной по пьесе французского драматурга Пьера Корнеля "Иллюзия", передает корреспондент ТАСС со сбора труппы.

Новые репертуарные названия в четверг, 28 августа, озвучил художественный руководитель РАМТа народный артист РСФСР Алексей Бородин. Сбор труппы прошел в зале Основной сцены театра. Он начался с минуты молчания: в сезоне 2024/2025 ушли из жизни заслуженный артист РФ Алексей Веселкин, народный артист РСФСР режиссер Юрий Еремин, режиссер Юрий Бутусов. "Нам дана жизнь - давайте ее ценить, каждый момент", - призвал Бородин.

Затем по традиции худрук поздравил артистов, служащих театру уже несколько десятков лет. Им вручили букеты цветов. Далее Бородин объявил планы на грядущий сезон. "Марина Брусникина начнет работать над спектаклем "Иллюзия". Это, представьте себе, комедия Пьера Корнеля. Совершенная комедия. Почему-то все считают, что Корнель всегда писал только трагедии. А ведь драматург является автором и большого числа комедий, - отметил он. - И все это, конечно, пьесы потрясающие". Премьера состоится в 2026 году на Основной сцене театра.

"Первой премьерой сезона - тут уж хочешь не хочешь - станет постановка "Игра интересов", - сообщил худрук о своей новой режиссерской работе. Зал встретил его слова смехом и аплодисментами. Литературной основой спектакля стали сразу две пьесы: "Игра интересов" испанского драматурга Хасинто Бенавенте-и-Мартинеса и "Конец пути" английского автора Роберта Шерриффа.

"Премьерные показы пройдут 23 и 31 октября на Основной сцене Российского академического молодежного театра", - назвал Бородин дни премьерных показов. Режиссер работает с новым для российского зрителя материалом. В постановке испанский фарс сольется с драмой окопной жизни Первой мировой войны. Среди артистов, задействованных в спектакле, - Максим Керин, Александр Гришин, Даниил Шперлинг, Нелли Уварова, Мария Рыщенкова, Тарас Епифанцев, Алексей Мишаков, Иван Юров.

Другие спектакли Основной сцены

Одной из заслуживающих внимания премьер станет постановка Ивана Пачина "Девочка, с которой ничего не случится" - в 2024 году в Черной комнате режиссер выпустил детский спектакль "Мой первый бизнес". В основу новой постановки, также рассчитанной на младшую часть аудитории, лягут рассказы советского писателя-фантаста Кира Булычева. Премьера работы Пачина намечена на 2026 год, ее покажут на Основной сцене.

Для семейной аудитории коллектив РАМТа готовит спектакль "История одного детства" по мемуарам писателя Елизаветы Водовозовой. Режиссером выступает Сойжин Жамбалова. "Водовозова - автор начала XX века. У нее есть книжка - помню ее с детства - "История одного детства". Там рассказывается про обычную девочку, про ее жизнь до поступления в институт. Это настоящая литература, интересная", - оценил Бородин литературную основу спектакля. Зритель сможет увидеть постановку в 2026 году.

Черная и Белая комнаты

Кроме того, в Черной комнате РАМТ выпустит еще четыре премьеры. Так, в 2026 году молодой режиссер Ирина Васильева представит спектакль "Сказки Гофмана" по мотивам произведений немецкого писателя, представителя романтизма Теодора Амадея Гофмана. В этом же году в Черной комнате состоится премьера постановки Андрея Хисамиева "Фро", в основе - одноименный рассказ советского писателя Андрея Платонова.

Еще одна премьера 2026 года - спектакль "Лекарь поневоле" Владимира Богатырева по мотивам одноименной комедии французского драматурга Жан-Батиста Мольера. А для новой постановки Юрия Печенежского "Белый пароход" уже определены даты премьерных показов: спектакль представят в Черной комнате 12 и 13 сентября. За основу взята одноименная повесть советского автора Чингиза Айтматова: она повествует о жизни семилетнего мальчика, протекающей на озере Иссык-Куль в Киргизии.

В новом сезоне также начнется работа над постановками для самой младшей части аудитории. В театральном сериале "Жизнь замечательных людей" Александр Хухлин расскажет о детстве многих творческих деятелей. А Алексей Мишаков представит "Театральную азбуку", в основу которой ляжет одноименная книга писателя Андрея Усачева. Зрители увидят спектакли в пространстве Белой комнаты.

Маленькая сцена и другие проекты

Среди премьер Маленькой сцены - работы Олега Долина и Рузанны Мовсесян. Долин впервые покажет зрителю театральную интерпретацию повести Лидии Чуковской "Спуск под воду". Мовсесян же начнет трудиться над постановкой спектакля "Недопесок" по одноименной повести Юрия Ковалева. Премьеры будут выпущены в 2026 году.

"Я расскажу про наши творческие проекты. Запланированы два вечера, приуроченных к юбилеям великих мастеров", - взяла слово главный режиссер РАМТа Марина Брусникина. 29 сентября на Основной сцене пройдет памятное мероприятие к 100-летию со дня рождения заслуженного деятеля искусств РСФСР режиссера Анатолия Эфроса.

В декабре на Маленькой сцене состоится вечер, приуроченный к 100-летию со дня рождения советского писателя Юрия Трифонова. Запланирована и режиссерская лаборатория по поиску нового репертуара. В заключение директор РАМТа Софья Апфельбаум отметила, что сегодня решается вопрос о гастрольных планах театра.

Под занавес

В этом году Алексей Бородин отмечает 45 лет своей работы в стенах РАМТа - коллектив театра встретил известие о творческом юбилее своего руководителя долгими аплодисментами.