В рамках гастролей представят спектакли "Кровавая свадьба" по пьесе испанского драматурга Федерико Гарсии Лорки и "Бож-Али" чеченского драматурга Абдул-Хамида Хамидова

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Гастроли Чеченского государственного академического драматического театра имени Героя Советского Союза Ханпаши Нурадилова пройдут 30 и 31 августа в Москве на Основной сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, где будут показаны два спектакля - "Кровавая свадьба" по пьесе испанского драматурга Федерико Гарсии Лорки и комедия чеченского драматурга Абдул-Хамида Хамидова "Бож-Али". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе организатора гастролей.

"В рамках гастролей прославленный театр из Грозного - города, который в 2025 году объявлен культурной столицей России, представит два знаковых спектакля: 30 августа в 19:00 московские зрители увидят трагическую мистерию "Кровавая свадьба" Федерико Гарсии Лорки в постановке заслуженного деятеля искусств ЧР Романа Мархолиа, а 31 августа в 19:00 - легендарный спектакль "Бож-Али" по комедии известного чеченского драматурга Абдул-Хамида Хамидова в постановке художественного руководителя театра, заслуженного работника культуры РФ и народной артистки ЧР Хавы Ахмадовой. Гастроли пройдут на сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова", - рассказала собеседница агентства.

Она отметила, что в 2026 году Чеченскому государственному академическому драматическому театру имени Ханпаши Нурадилова исполнится 95 лет. "Последний раз на гастроли в Москву театр приезжал в 2021 году, тогда на сцене Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой был показан спектакль "В горы за тобой" в постановке Хавы Ахмадовой. Нынешние гастроли станут новым этапом знакомства московской публики с богатым репертуаром, историей и славными традициями грозненского театра", - сказала представитель пресс-службы.

Со своей стороны Ахмадова поделилась мыслями о предстоящих выступлениях. "Любые гастроли - это всегда новое вдохновение, смена обстановки, которые способствуют профессиональному росту труппы и служб театра. Это возможность увидеть, как постановка "дышит" и воспринимается за пределами привычной сцены, раскрывая ее универсальность и глубину. А гастроли на сцене Вахтанговского театра - это еще и историческое событие и огромная ответственность", - оценила худрук.

О выборе гастрольного репертуара она высказалась так: "Почему везем именно эти работы? Два наших спектакля - диаметрально противоположные постановки. По сюжету, по настроению, по режиссуре, сценографии и другим составляющим. При этом один из них вошел в 100 лучших спектаклей России. А второй - это любимый спектакль всего чеченского народа, это больше чем спектакль - это явление".

О спектаклях

Первой 30 августа покажут трагическую мистерию "Кровавая свадьба" испанского драматурга Федерико Гарсиа Лорки в постановке Романа Мархолиа. Это спектакль, пронизанный предчувствием беды и неотвратимостью судьбы, спектакль-потрясение, оголяющий нервные окончания души и заставляющий заглянуть в бездну бушующих чувств. Трагедия страсти, написанная кровью на раскаленном солнце Испании. Спектакль вошел в лонг-лист премии "Золотая маска" (2024) и "Золотой фонд театральных постановок России".

Вторым спектаклем, который представят 31 августа, станет комедия "Бож-Али" Абдул-Хамида Хамидова - это настоящая легенда чеченской сцены и своеобразная летопись национального характера. 55 лет спектакль, впервые поставленный режиссером Петром Харлипом в 1965 году, не сходил с подмостков театра и собирал неизменные аншлаги, став культовым явлением в истории национальной драматургии и сценического искусства. Триумфальное возвращение "Бож-Али" состоялось в 2025 году в постановке режиссера Хавы Ахмадовой.

В Москве спектакли будут идти на чеченском языке с синхронным переводом на русский язык.