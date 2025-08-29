По словам руководителя региональной кинокомиссии Алексея Рогозина, отдельным трендом года является значительный рост интереса к республике со стороны молодых и ярких команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Калининграда

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 августа. /ТАСС/. Кинематографисты из разных регионов России работают над 16 проектами, которые планируют частично или полностью снять на территории Карелии. Некоторые из них уже приступили к активной фазе съемок, рассказал ТАСС член Союза кинематографистов Республики Карелия и руководитель региональной кинокомиссии Алексей Рогозин.

"Мы работаем с целым рядом заявок и инициатив, находящихся на разных стадиях: от предподготовки и написания сценариев, вдохновленных нашими уникальными локациями, до проектов, уже находящихся в активной фазе съемок. На август 2025 года это 16 проектов. Однако мы как кинокомиссия предпочитаем анонсировать проекты уже после того, как съемочные группы делают это официально, уважая их право на информационную политику", - рассказал собеседник агентства.

По словам Рогозина, отдельным трендом этого года является значительный рост интереса к республике со стороны молодых и ярких команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Калининграда. По его словам, это режиссеры и продюсеры, которые зачастую дебютируют с коротким метром, реализуют грантовую поддержку от российских фондов или снимают свои дипломные работы.

"Их привлекает не только наша природа, но и возможность работать с глубоким, подлинным культурным и человеческим материалом, который предлагает наш регион. Именно в таких проектах рождаются самые искренние и пронзительные истории", - отметил эксперт.