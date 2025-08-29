Премьера пройдет в "Художественном" 3 ноября

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Фильм продюсера и режиссера Сергея Члиянца "Ветер" выйдет в прокат 6 ноября. Как сообщил ТАСС сам режиссер картины, премьера состоится 3 ноября в кинотеатре "Художественный".

"Главная новость! Фильм будет в прокате с 6 ноября. Премьера пройдет в "Художественном" 3 ноября", - рассказал собеседник агентства.

Режиссером фильма выступил Сергей Члиянц, более известный своими продюсерскими работами ("Бумер", "Настройщик", "Даун Хаус" и другие). Это его вторая режиссерская работа - первый фильм он снял в 1992 году ("По прямой"). Ранее картина получила главную награду в конкурсе российских дебютов на международном кинофестивале "Дух огня", а также была показана во внеконкурсной программе в рамках фестиваля дебютного и короткометражного кино "Короче".

По словам Сергея Члиянца, картина, которую зритель увидит на экране, немного отличается от первоначальной: фильм имел более длинный хронометраж, в нем отсутствовала цветокоррекция. При этом многие сцены в фильме режиссер решил сохранить из-за "уважения к сценаристам", среди которых Петр Луцик и Алексей Саморядов.

Главные роли в фильме исполнили Даниил Феофанов, Серафима Гощанская, Олег Васильков, Николай Чиндяйкин, Илья Исаев и другие. Фильм рассказывает историю рыбака Ивана Морозова, который оставив дома молодую жену Катю, отправляется в путь, обещая вернуться с добычей: едой, деньгами и достойным ее красоты платьем. В компании случайного попутчика Сергея Волкова Ивану предстоит пройти длинный путь и сделать выбор, который изменит его судьбу.