Книжные магазины избавляются от произведений иноагентов на фоне нового закона

В нескольких крупных московских книжных магазинах все книги иноагентов уже распроданы, убедился корреспондент ТАСС

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Крупные книжные магазины и популярные онлайн-площадки по продаже книг распродают последние экземпляры произведений авторов, признанных в России иноагентами, убедился корреспондент ТАСС.

В нескольких крупных московских книжных магазинах все книги иноагентов уже распроданы. Их сотрудники подчеркнули, что новых поступлений не будет. В одной из сетей книжных магазинов произведения иноагентов еще остаются в продаже, однако их планируют изъять из продажи с наступлением сентября. "На полках они выставлены со специальной пометкой", - заметили в торговой точке.

Российский книжный союз в конце августа напомнил, что с 1 сентября вступает в силу закон, запрещающий иноагентам заниматься просветительской и образовательной деятельностью. Вместе с тем книжные магазины, реализующие произведения иноагентов, не смогут претендовать на помощь государства. Они лишатся статуса социального предпринимателя, не смогут поставлять книги в школы и библиотеки, получать поддержку муниципалитетов по аренде и рекламе, а также претендовать на муниципальное софинансирование издательских программ.

"Книг иноагентов у нас больше нет, они были отозваны в связи со сложившейся ситуацией", - пояснил сотрудник одного из крупнейших центральных столичных магазинов.

Распродают остатки и крупные книжные интернет-магазины. Произведения иноагентов там сейчас можно приобрести со скидкой 30-50%.