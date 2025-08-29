Продолжение "Домовенка Кузи" выйдет в прокат 19 марта 2026 года

Режиссером киноленты стал создатель первой части Виктор Лакисов

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Съемки второго фильма о приключениях домовенка Кузи завершились, премьера новой части состоится 19 марта 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе кинодистрибьютора "Атмосфера кино".

"27 августа завершились съемки продолжения волшебной сказки о приключениях домовенка Кузи. Первая часть собрала в прокате более 1 млрд рублей, а второй фильм выйдет уже 19 марта 2026 года", - рассказали в пресс-службе.

По сюжету, домовенок Кузя живет с Наташей и ее семьей, а Баба Яга перебирается в их мир и становится неожиданной помощницей для окружающих. Однако спокойствие героев нарушает появление домовенки Тихони и Кощея, обладающего магическим артефактом - иглой, вокруг которой и разворачиваются основные события.

Режиссером киноленты выступил создатель первой части Виктор Лакисов. "Продолжение будет насыщено юмором, новыми сказочными локациями и персонажами. Если в первой части фильма мы только знакомили зрителя с миром домовенка Кузи и Наташи, то во второй уже раскрываем историю дружбы между нашими юными героями", - сказал Лакисов, слова которого приводят в пресс-службе.

Образ Кощея на экране воплотит Иван Охлобыстин. К своим ролям вернутся Екатерина Стулова, София Петрова, Марк Богатырев, Женя Малахова и другие. Нафаню вновь озвучит Гарик Харламов, а Кузю - Сергей Бурунов.

Производством фильма занимается кинокомпания братьев Андреасян.