Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова отметила, что событие "призвано не разъединять, а объединять и показывать культуру современную с традициями различных стран"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Российское дипведомство видит большой интерес со стороны многочисленных зарубежных журналистов к "Интервидению". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы получаем большое количество заявок от зарубежных корреспондентов и журналистов, которые проявляют интерес. Как вы знаете велась специализированная аккредитация на этот счет. Я думаю, что могу сказать, что она уже продлевалась. Думаю, что она и будет еще продлеваться, потому что с увеличением количества стран будет увеличиваться количество и корреспондентов, которые будут изъявлять желание", - сказала дипломат.

Она отметила, что в России "давно фиксируют интерес международных СМИ к этому событию, потому что оно призвано не разъединять, а объединять и показывать культуру современную с традициями различных стран для того, чтобы укреплять международное сотрудничество на равноправной основе через межкультурный межцивилизационный диалог".

Захарова напомнила, что с 19 по 21 сентября в технопарке "Сколково" будет функционировать медиа-центр мероприятия.

