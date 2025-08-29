В 2025 году конкурс охватывает четыре страны - США, Германию, Южную Корею и Россию

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. В Российском национальном музее музыки стартовал московский тур XIV Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева, передает корреспондент ТАСС.

В 2025 году конкурс, которому исполнилось 26 лет, охватывает четыре страны - США, Германию, Южную Корею и Россию. Первый тур проходит в несколько этапов: в Нью-Хейвене (штат Коннектикут, США), Гамбурге (Германия), Москве и в Сеуле (Республика Корея). На этих площадках проходят прослушивания участников, которые представляют разные национальные исполнительские школы.

Конкурс назван в честь композитора Микаэла Таривердиева, 94-я годовщина со дня рождения которого отмечалась 15 августа. Его основала и продолжает возглавлять вдова композитора Вера Таривердиева.

"Наш конкурс постоянно развивается. Он рождался в Калининграде в 1999 году. С IV конкурса первый тур разделился между Гамбургом и Москвой, затем к нам присоединились США и Китай. В этом году впервые тур прошел в Сеуле. Несмотря ни на какие политические разногласия, конкурс живет и развивается как международный", - подчеркнула Таривердиева.

Генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов отметил, что площадка традиционно принимает московский этап. "Российский национальный музей музыки традиционно партнер конкурса на протяжении ряда лет. Московский этап конкурса Таравердива проходит в Музее музыки, чему мы несказанно рады. Каждый раз конкурс - это новые имена, новые музыкальные произведения, новые открытия. Для нас большая радость и честь принимать конкурсантов и членов жюри. Особо хочу сказать слова благодарности членам жюри за то, что они будут играть концерт. Все-таки члены жюри это всегда выдающиеся, первые музыканты", - сказал он.

О конкурсе

В Москве в составе жюри работают профессор Сеульского теологического университета Джисун Ким (Южная Корея), солистка Калининградской филармонии Хироко Иноуэ (Япония-Россия), доцент Московской консерватории Алексей Шмитов, доцент Саратовской консерватории Наталья Гольфарб и профессор Санкт-Петербургского университета Алексей Панов.

В первом туре примут участие 15 музыкантов из России, Китая и Нигерии, среди них Иван Гавриков, Аида Глухова, Инь Сюань (Китай), Прешес Омасалева Алапакристи (Нигерия) и другие.

Полуфинал и финал традиционно проходит в Калининграде. Здесь во второй тур органисты выходят на сцену Калининградской областной филармонии, а решающие выступления проходят в Кафедральном соборе на острове Канта. Итогом становится финал, церемония награждения и гала-концерт лауреатов.