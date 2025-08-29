Съемки пройдут в 2026 году

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Компания Norm production и онлайн-кинотеатр Okko снимут сериал, который осветит соревнование русской инженерной школы с лучшими оружейниками Европы и расскажет о жизни русского инженера-конструктора Сергея Мосина, создавшего первую русскую винтовку "трехлинейку", рассказали ТАСС в пресс-службе платформы.

"Компания Norm production вместе с онлайн-кинотеатром Okko готовит к выходу проект "Дуэль Мосина". Это историческая драма о создании легендарной трехлинейной винтовки и большой любви ее изобретателя Сергея Мосина", - сообщили в пресс-службе.

Съемки пройдут в Москве, Туле и Санкт-Петербурге в 2026 году.