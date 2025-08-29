Гендиректор Государственного Эрмитажа напомнил, что премия присуждалась народному артисту РФ Валерию Гергиеву и испанскому танцовщику и хореографу Начо Дуато

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Российский композитор и дирижер Теодор Курентзис будет награжден Эрмитажной премией в 2025 году, сообщил в беседе с ТАСС генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

"Мы создали Эрмитажную премию, которая вручается уже два года и стала частью церемонии Санкт-Петербургского международного Форума объединенных культур. <…> В этом году она будет присуждена Теодору Курентзису", - объявил собеседник агентства.

Пиотровский добавил, что вручение премии - это "знак признательности" за вклад в российскую культуру. Он напомнил, что премия присуждалась народному артисту РФ Валерию Гергиеву и испанскому танцовщику и хореографу Начо Дуато.

Эрмитажная премия была учреждена оргкомитетом форума совместно с Государственным Эрмитажем. Премия присуждается ежегодно с 2023 года двум знаковым деятелям культуры - одному гражданину России и одному иностранному гражданину - за достижения в области культуры и искусства, укрепление международного культурного диалога.