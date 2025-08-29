Первой премьерой станет спектакль о произведению Александра Вампилова "Старший сын"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Московский губернский театр (МГТ) выпустит 9 премьер в сезоне 2025/2026. Новые репертуарные названия объявил художественный руководитель театра народный артист РФ Сергей Безруков.

Сбор труппы прошел в зале Большой сцены в пятницу, 29 августа. Мероприятие началось с присуждения наград. Так, за работу с военнослужащими - участниками СВО и членами их семей - в соответствии с приказом министра обороны РФ Безруков вместе с заслуженной артисткой РФ Галиной Бокашевской были награждены медалями "За укрепление боевого содружества".

Впоследствии состоялся традиционный для МГТ капустник. Он прошел в форме исповеди: представители коллектива театра каялись в своих "грехах": пропущенные репетиции, невыученный текст, плохо закрепленные декорации. Интегрировали в мероприятие и представление новых артистов МГТ.

Ими стали София Григорьева-Александрова, Екатерина Скрыпник, Арсений Муравьев, Тимофей Клявер и Елизавета Польшина. В конце прошлого сезона же в труппу театра были приняты актеры Илья Носков, Александра Кульбарисова, Сергей Мудрицкий и режиссер Максим Меламедов.

Премьеры нового сезона

"Итак, теперь о планах. 18 и 19 сентября у нас состоится премьера спектакля по произведению Александра Вампилова "Старший сын". Это постановка Григория Лифанова. В главных ролях замечательные, блестящие актеры. "Старший сын" станет первой премьерой на сцене Московского губернского театра в тринадцатом сезон", - взял слово художественный руководитель МГТ.

На 16 и 17 октября в театре запланирована премьера мюзикла "Ты у меня одна". Как заметил Безруков, МГТ обращался к этому жанру лишь единожды - новый спектакль Нины Чусовой о войне глазами ребенка станет второй подобной работой. Автором идеи и композитором выступает лидер группы "Руки вверх!" Сергей Жуков. "Он написал для постановки потрясающие зонги. Думаю, что "Ты у меня одна" будет запоминающимся событием в театральной жизни страны. Главные роли тут исполняют дети", - продолжил худрук.

Режиссер Юрий Квятковский работает над экспериментальной театральной интерпретацией пьесы Николая Гоголя "Ревизор" - премьерные показы спектакля "Ревизор-фристайл" пройдут 20 и 21 ноября. "Мы любим эксперименты. В этот раз хотим попробовать показать, что такое рэп-спектакль, - отметил Безруков. - Посмотрим, как это выйдет. Мне самому интересно".

Особое место среди премьер занимает постановка "Лягушки" молодого режиссера из Греции: одноименную пьесу древнегреческого комедиографа Аристофана, действия которой разворачиваются в загробном мире, в России ставят крайне редко. Постановку осуществляет Василиос Самуркас. Консультантом выступает искусствовед Дмитрий Трубочкин. "Лягушек" покажут 16 и 17 апреля 2026 года.

Еще одним обращением к классической литературе станет работа Анны Горушкиной: режиссер поставит пьесу английского драматурга Уильяма Шекспира "Двенадцатая ночь". Премьера состоится 12 и 13 февраля 2026 года. В последующем месяце же, 5 и 6 марта, зрители МГТ увидят "Обыкновенную историю" Евгения Шварца в режиссуре Дмитрия Белова. А 14 и 15 мая - "Женитьбу Фигаро" Пьера Бомарше в постановке Аллы Решетниковой.

Другие проекты

Намечены и премьеры концертных программ: одну из них, приуроченную к Новому году, представят в декабре 2025 года, другую, посвященную Международному женскому дню, - 7 марта 2026-го. Говоря о гастролях, Безруков упомянул, что в новом сезоне спектакли театра можно будет увидеть в Курске, Санкт-Петербурге, Саратове, Салехарде, Петропавловске-Камчатском, Вилючинске, Челябинске, Томске, Северске, Благовещенске и Уфе. Также, в рамках федеральной программы "Большие гастроли", труппа отправится в Тамбов и Ростов-на-Дону.

"В конце сезона, в июне, театр проведет на своих площадках фестиваль "Фабрика Станиславского": с этого года он будет проходить в новом формате - как образовательная программа для студентов театральных вузов и молодых творческих лидеров", - добавил художественный руководитель.

Под занавес

Безруков объявил планы театра со сцены, традиционно украшенной декорациями спектакля, открывающего новый театральный сезон. В этом году такой постановкой стала работа Максима Меламедова "Дон Жуан. Новый миф" по комедии Жан-Батиста Мольера "Дон Жуан" - это одна из последних премьер сезона 2024/2025. Ее покажут 29 августа.