Посол России в Париже Алексей Мешков сказал, что проведение экспозиции вселяет надежду на сохранение прочных культурно-гуманитарных связей между двумя странами

ПАРИЖ, 29 августа. /ТАСС/. Выставка работ народного художника РФ Сергея Андрияки и его учеников с большим успехом прошла в Российском духовно-культурном православном центре на набережной Жака Ширака в Париже, передает корреспондент ТАСС.

"Андрияка по праву считается одним из ведущих современных мастеров акварели, основоположником монументальной акварельной живописи в России, выдающимся педагогом, - отметил на церемонии закрытия выставки посол РФ в Париже Алексей Мешков. - Хорошо помню, как в 2020 году мы вместе с Андриякой открывали его персональную выставку "Магия акварели" в этих же залах в присутствии на тот момент министра культуры России Владимира Мединского".

По словам главы дипмиссии, прошедшие пять лет многое изменили в российско-французских отношениях. "Однако такие инициативы, как эта сегодняшняя экспозиция, вселяют надежду на сохранение прочных культурно-гуманитарных связей между нашими странами", - сказал Мешков.

Дипломат отметил, что "выставка отличается разнообразием жанров: на ней представлены и портреты, и натюрморты, и полотна, посвященные любимому городу художника - Москве, красоте памятников русского зодчества, очарованию провинциальных городов, многообразию русской природы".

Руководитель Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки народный художник России Вячеслав Желваков поблагодарил Мешкова за содействие в организации выставки. Он назвал парижскую экспозицию замечательной данью памяти выдающемуся русскому мастеру, ушедшему из жизни в прошлом году.

Дар парижской Консерватории Рахманинова

На церемонии было объявлено, что руководство московской академии решило передать в дар парижской Консерватории имени Сергея Рахманинова портрет великого русского композитора и его жены Натальи Сатиной, созданный преподавателем академии Александрой Желваковой.

"Это дорогой подарок, который будет служить напоминанием о великих традициях русского музыкального искусства. Мы найдем для него достойное место в нашем доме", - сказал, принимая картину, директор консерватории Арно Фрилле.

Король акварели

Андрияка родился 14 июля 1958 года в Москве. В 1976 году он завершил обучение в Московской средней художественной школе (МСХШ) при Московском государственном художественном институте им. В. И. Сурикова (МГХИ; ныне Московский государственный академический художественный институт им. В. И. Сурикова при Российской академии художеств). В 1982 году окончил факультет живописи МГХИ им. В. И. Сурикова (учился по специальности "станковая живопись" в мастерской профессора Виктора Цыплакова). Дипломная работа - историческая картина "На поле Куликовом. Вечная память". В 2019 году президент РФ Владимир Путин вручил художнику орден Александра Невского.