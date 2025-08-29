В кинопарке "Москино" стартует фестиваль света "Проекция"

На главную сцену 31 августа выйдет Busta Rhymes

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Фестиваль света "Проекция", на котором представят масштабные световые инсталляции и иммерсивные музыкальные шоу с участием российских и международных звезд, в том числе американского рэпера Busta Rhymes, открывается в кинопарке "Москино" в столице.

"В течение двух дней на площадках выступят более 10 артистов <...>. На главную сцену кинопарка 30 августа выйдет Mohombi - автор песен и танцор, обладатель нескольких престижных музыкальных наград, включая Kora All African Music Awards и Billboard Music Awards <...>. В воскресенье, 31 августа, выступит Busta Rhymes - рэпер, продюсер и актер, дважды лауреат премий BET Hip-Hop Awards и MTV Europe Music Awards", - сообщается на портале мэра Москвы.

Центральной визуальной инсталляцией будет LED-туннель, здесь с 20:00 до 23:00 будет транслироваться красочная графика. Интерактивные инсталляции также можно будет увидеть на площадках "Ковбойский городок", "Глухая деревня" и "Москва 1940-х годов". Так, в декорациях "Москва 1940-х годов" с помощью видеомэппинга оживят архивные сюжеты о жизни города, главным экраном для проекций станет фасад башни с часами.

На площадке "Натурный хромакей" 30 августа с 16:30 для гостей выступят группы Little Party, True Party Band и "Три дня дождя". В 20:30 зрители услышат известного шведско-конголезского певца Mohombi, а завершит фестивальный день группа Tritia. Во второй день фестиваля, 31 августа, гости смогут потанцевать под композиции кавер-групп Flames, Brothers'n'sisters, Crazy Beats и Passmurny. В 20:30 гости услышат песни американского рэпера, продюсера и актера Busta Rhymes.

Возле главной сцены разместят арт-объект - самолет с динамическим световым оформлением, который создает ощущение движения и направляет поток зрителей. Визуальный ряд будет сопровождать музыка. Кроме того, на центральной площади кинопарка для гостей будет работать фудкорт под открытым небом, пройдут мастер-классы по рисованию киноафиш, созданию фотокадра с помощью картона, можно будет также принять участие в различных играх.

А на площадке "Уездный город" с 12:00 до 19:00 пройдут постановочные съемки фильма "Сказка о потерянном времени" в окружении аутентичных декораций советского базара и реквизита. На этой же площадке зрители увидят сцены из фильма "Вий" и мультфильма "Вовка в Тридевятом царстве".