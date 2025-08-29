Гостей ждут выступления известных российских и зарубежных рок-исполнителей и мастер-классы музыкальных педагогов

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Международный фестиваль прогрессивной музыки SandlerFest, гостей которого ждут выступления известных российских и зарубежных рок-исполнителей и мастер-классы музыкальных педагогов, открывается на ВДНХ в Москве.

"Пять зон Международного фестиваля прогрессивной музыки будут открыты для всех желающих бесплатно с 12:00 до 22:15. На площадке "Рок-панорама" за павильоном №58 (Музей славянкой письменности "Слово") в течение двух дней пройдет фестиваль трибьютов. 30 августа здесь можно будет услышать хиты The Beatles, Santana, Dire Straits, ZZ Top, Led Zeppelin, Nirvana. Во второй день фестиваля здесь прозвучат песни отечественных групп, таких как "Альфа", "Атланты", "Славяне", "Рубиновая атака", "Удачное приобретение", "Мозаика", - говорится на сайте выставочного комплекса.

В семейном парке развлечений "Орион" выступят музыканты России, Греции, Грузии, Ирландии, Мадагаскара, Сербии, США, Франции и Ямайки. На ступенях Дома культуры ВДНХ пройдет Первый международный фестиваль гитарной музыки. Среди участников - Дмитрий Четвергов, Алексей Кравченко, Дэн Погребняк, команда Jazz Guitar Band и другие музыканты.

Кроме того, в строении № 457 на площадке New Generation будут организованы выступления молодых исполнителей. В течение двух дней с 16:00 до 22:45 сценой для фестиваля станет Зеленый театр ВДНХ, здесь можно будет послушать прогрессивную музыку всех направлений - от джаза, арт-рока, симфо- и блюзовых композиций до хард-рока, классического рока, фьюжн, глэм- и гранж-стилей. 30 августа в 19:00 на сцену театра выйдет мировая рок легенда Марко Мендоса - виртуоз бас гитары, выступавший с такими культовыми группами, как Thin Lizzy, Whitesnake, Journey и The Dead Daisies.