Шахназаров: школьники будут смотреть проверенные временем фильмы

Директор киноконцерна "Мосфильм" отметил, что со временем перечень обязательных для школьной программы картин может пополняться

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Список фильмов, обязательных для школьной программы, состоит из киноработ, "проверенных временем". Об этом в беседе с ТАСС сообщил генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров.

"Мне лично было поручено составить список. В него вошли советские фильмы до 1991 года <...>. Во-первых, потому что это фильмы, проверенные временем, они уже однозначно заслужили свое место в истории. Во-вторых, это важно с точки зрения авторских прав: на большинство таких фильмов авторские права принадлежат студиям "Мосфильм" или "Ленфильм", и это не вызывает проблем. А фильмы после 1991 года - у них у всех разные судьбы, и с точки зрения авторских прав ситуация сложнее", - сказал собеседник агентства, уточнив, что со временем перечень может пополняться.

Шахназаров обратил внимание, что в перечень попали "серьезные режиссеры" и "сложные фильмы". "Мы исходили из того, что в первую очередь это обязательная программа обучения. Это не развлечение. <...> Так, например, на уроках литературы изучают классиков: Гоголя, Чехова, Пушкина, Достоевского. Поэтому и в кино тоже нужно было выбрать что-то масштабное, классиков отечественного кино, что-то, что сформировало определенную традицию", - подчеркнул он.

По его словам, в список вошли киноработы, которые будут доступны для подростков. "Это качественное кино", - добавил Шахназаров.

Среди представленных в перечне фильмов: "Гардемарины, вперед!" Светланы Дружининой (1987), "Вий" Константина Ершова и Георгия Кропачева (1967 г.), "Место встречи изменить нельзя" Станислава Говорухина (1979 г.), "Свой среди чужих, чужой среди своих" (1974 г.) и "Неоконченная пьеса для механического пианино" (1976 г.) Никиты Михалкова, "Обыкновенное чудо" Марка Захарова (1978 г.), "Иван Васильевич меняет профессию" (1973 г.) Леонида Гайдая, "Гусарская баллада" и "Берегись автомобиля" (1966 г.) Эльдара Рязанова, "Солярис" Андрея Тарковского (1972 г.), "Дядя Ваня" (1970 г.) и "Дворянское гнездо" (1969 г.) Андрея Кончаловского, "Мы из джаза" и "Курьер" Карена Шахназарова (1983 г.), "В бой идут одни старики" Леонида Быкова (1973 г.) и другие картины советского кинематографа.

Ранее президент РФ Владимир Путин распорядился до 30 августа сформировать перечень из 100 лучших российских и советских фильмов для показа в общеобразовательных организациях. Ответственными назначены министр просвещения Сергей Кравцов и Шахназаров. 29 августа Министерство просвещения РФ опубликовало список фильмов, обязательных для школьной программы.