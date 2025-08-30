Заслуженный актер России рассказал, что идет подбор актеров

ЖЕЛЕЗНОВОДСК, 30 августа. /ТАСС/. Заслуженный актер России Василий Мищенко поставит спектакль "Варшавская мелодия" в 2025 году, сейчас идет подбор актерского состава. Об этом он рассказал в видеоинтервью "ТАСС Кавказ" на полях кинофестиваля Ferrum в Железноводске.

"Я очень хочу сейчас несколько предложений реализовать как режиссер. Есть предложение сделать спектакль по пьесе Леонида Зорина - "Варшавская мелодия", сейчас с актерами разбираемся", - сказал Мищенко.

Он также отметил, что планирует поставить спектакль "Пять вечеров" в этом сезоне.

"Есть предложение сделать "Пять вечеров", я уже делал его ранее в театре "Колесо" города Тольятти. <…> Сейчас стартует сезон в "Современнике", мы начинаем играть спектакль "Сашашишин" и параллельно буду работать над спектаклями как режиссер",- добавил Мищенко.

Кинофестиваль Ferrum-25 проходит с 28 по 31 августа в Железноводске, программа включает показы отечественных картин, концерты, творческие вечера и встречи с кинематографистами. ТАСС - генеральный информационный партнер кинофестиваля.