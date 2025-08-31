Певец и композитор Сосо Павлиашвили назвал Энтина человеком, который помог создать отечественное "детское ДНК"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Концерт "Мы - звезды континентов!" к 90-летию поэта-песенника, писателя и драматурга Юрия Энтина прошел в концертном зале "Москва", передает корреспондент ТАСС. На мероприятии выступили Сергей Лазарев, Лариса Долина, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Елена Ваенга и другие исполнители.

"Энтин владеет высоким уровнем таланта, потому что все его стихи стали родными нам с детства. Песни, написанные на его стихи, - <...> можно сказать, это генетический код советского человека, нового человека современной России, всех, кто смотрел эти мультфильмы, эти произведения, кто этим живет, кому неравнодушно слово "Энтин", - сказал в беседе с журналистами актер театра и кино заслуженный артист России Дмитрий Дюжев, который вместе с театром-студией "Непоседы" исполнил на концерте "Песню разбойников" из мультфильма "Бременские музыканты".

Певец и композитор Сосо Павлиашвили назвал Энтина человеком, который помог создать отечественное "детское ДНК". "Без его песен я не представляю свое прошлое, свое детство. Несколько поколений могут это подтвердить. Это уникальный автор, человек, который все сделал для детского счастья. У нас было счастливое детство, действительно, и благодаря этим песням", - сказал он журналистам. На сцене Павлиашвили и Детский музыкальный театр "Домисолька" исполнили "Песню гениального сыщика" из мультфильма "По следам бременских музыкантов".

Гала-концерт "Мы - звезды континентов!" приурочен ко Дню знаний и посвящен 90-летию поэта-песенника Юрия Энтина. На сцене также появились Ани Лорак, Лариса Долина, Елена Ваенга, Валерия и другие. В их исполнении прозвучали песни "Лесной олень", "Прекрасное далеко", "Крылатые качели" и другие композиции. Ведущими концерта стали российская актриса театра и кино, певица и телеведущая Аглая Шиловская и актер, музыкант и телеведущий Алексей Воробьев.

Энтин родился 21 августа 1935 года в Москве. Известен как автор стихов к песням из многих кинофильмов и анимационных фильмов: "Приключения Буратино", "31 июня", "Приключения Электроника", "Достояние республики", "Гостья из будущего", "Бременские музыканты", "Летучий корабль", "Ну, погоди!", "Незнайка с нашего двора". Музыку к песням писали Геннадий Гладков, Алексей Рыбников, Владимир Шаинский, Давид Тухманов, Максим Дунаевский, Марк Минков, Евгений Крылатов. В течение нескольких лет Энтин был автором и ведущим популярной детской передачи "Чунга-Чанга".