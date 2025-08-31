Особенность показа состоит в том, что образы, которые представили на 50 моделях, - это товары, произведенные в Москве

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Первый коллективный показ проекта "Сделано в Москве" прошел в рамках Московской недели моды. Более 35 дизайнеров представили свои товары на "Зеленом маркете", передает корреспондент ТАСС.

"Особенность этого показа состоит в том, что образы, которые были сегодня представлены на 50 моделях, - это товары, произведенные в Москве. Это московские дизайнеры, которые создают свои творения на территории города. Соответственно, сегодня были представлены разные категории товаров: это и верхняя одежда, в том числе платья, юбочки, кофты, украшения и аксессуары. Наша концепция заключалась в том, чтобы показать, что в Москве есть действительно стильные и модные образы, которые можно собрать полностью из московских дизайнов", - рассказала ТАСС представитель проекта "Сделано в Москве" Александра Бондарь.

Модель школы "Королевская осанка" проекта "Московское долголетие" Наталья отметила, что опыт участия в мероприятии показался ей очень интересным.

"Был кастинг, и нас вдвоем отобрали на этот показ. Так что мы сегодня, возрастные модели, выступали среди молодежи. И это был очень интересный опыт. Мне очень нравится мой образ, и я могла бы в этом ходить в молодости", - сказала собеседница агентства.

"Наши вещи участвовали в показе: очень много аксессуаров и меховых шуб. Это, в принципе, большое ДНК нашего бренда. Мы очень любим мех. Вообще большая благодарность правительству за помощь и развитие в данной сфере", - отметили дизайнер бренда Flashin Инна Онор и стилист Дмитрий Дмитриев.