САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга, отмечающий в нынешнем году 80-летие, начнет сезон программой "Открытие - триптих" из трех концертов в разных жанрах. В первый вечер на сцене Академической капеллы оркестр выступит вместе с Симфоджазом заслуженных артистов России братьев Михаила и Андрея Ивановых, сообщили в пресс-службе коллектива.

"Художественный руководитель оркестра Антон Лубченко подготовил программу из трех вечеров в разных жанрах. Полюбившийся петербургской публике формат "Открытие - триптих" уже стал традиционным. Концерты пройдут 1, 3 и 5 сентября", - сказали в пресс-службе.

Во второй программе "Последняя сказка Сергея Прокофьева" к оркестру присоединится в качестве чтицы балерина и актриса народная артистка России Илзе Лиепа. Концерт объединит музыку с фрагментами писем и дневников композитора.

Программу третьего вечера составит русская классика начала ХХ века - Вторая симфония Александра Скрябина и Третий фортепианный концерт Сергея Рахманинова. Солистом выступит лауреат и дипломант международных и всесоюзных конкурсов Александр Кашпурин.

Оркестр основан 10 мая 1945 года. Юбилейный марафон, приуроченный к этой дате, продлится год и будет состоять из различных культурных акций на сценах Александринского театра, филармонии, капеллы, а также в парадных залах Эрмитажа.