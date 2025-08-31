Валерий Гергиев даст концерт в преддверии открытия 243-го сезона Мариинского театра

На Новой сцене сезон откроется 5 сентября оперой Николая Римского-Корсакова "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Народный артист России Валерий Гергиев предварит концертом в первый день осени открытие 243-го сезона Мариинского театра. В этот вечер в Концертном зале прозвучат Первые симфонии Дмитрия Шостаковича и Густава Малера - к 165-летию со дня рождения австрийского симфониста, сообщила пресс-служба театра.

"А уже на следующий день на этой сцене выступят обладатели I премии и золотых медалей II Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров им. Сергея Рахманинова, виртуозные молодые пианисты Владимир Вишневский и Жуй Мин. За пульт Симфонического оркестра Мариинского театра встанет победитель этого конкурса по специальности "дирижирование" Олег Худяков. В программе - симфоническая поэма "Утес", Рапсодия на тему Паганини и Второй фортепианный концерт Рахманинова", - рассказали в пресс-службе, представив всю сентябрьскую афишу сезона.

На Новой сцене Мариинского сезон откроется 5 сентября оперой Николая Римского-Корсакова "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии". Главные партии исполнят Ирина Чурилова, Денис Закиров, Станислав Трофимов, Гамид Абдулов, Максим Даминов, Светлана Карпова. За пультом Симфонического оркестра Мариинского театра - Валерий Гергиев. Еще одна знаменитая опера Римского-Корсакова - "Сказка о царе Салтане" - прозвучит 6 сентября на открытии сезона на исторической сцене театра. В главных партиях выйдут Михаил Колелишвили, Анна Бархатова, Михаил Векуа, Оксана Шилова, Варвара Соловьева, Наталья Часовитина, Елена Витман.

Старт балетному сезону в Мариинском театре будет дан 10 сентября: на исторической сцене представят спектакль "Баядерка" Людвига Минкуса. Главные партии исполнят Виктория Терешкина, Кимин Ким, Дарья Куликова. За дирижерским пультом - Арсений Шупляков.

В новом сезоне Мариинский продолжит чествовать Петра Чайковского, 185 лет со дня рождения которого широко отмечается в этом году. На сентябрьской афише - блок показов "Лебединого озера", оперы "Евгений Онегин", "Орлеанская дева", "Мазепа".

Как сообщили в пресс-службе, в числе репертуарных редкостей в сентябре в Мариинском будут показаны мистический диптих Белы Бартока - одноактные балет "Чудесный мандарин" и опера "Замок герцога Синяя Борода", оперы "Сказки Гофмана" Жака Оффенбаха, "Бал-маскарад" Джузеппе Верди, "Фауст" Шарля Гуно, "Троянцы" Гектора Берлиоза, балет "Двенадцать" Бориса Тищенко по мотивам поэмы Александра Блока. О премьерах сезона театр объявит позднее.