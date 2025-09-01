Исполнитель обладает всеми необходимыми качествами для триумфа, считает парламентарий

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Исполнитель Shaman (Ярослав Дронов) обладает всеми необходимыми качествами для победы на "Интервидении", его лидерство продемонстрирует силу России. Такое мнение высказала ТАСС сенатор Наталия Косихина.

"До старта "Интервидения" остается совсем немного времени. Это событие, безусловно, станет важным культурным мостом между странами и продемонстрирует богатство и разнообразие музыкальных традиций. Я уверена, что наш представитель, Shaman, обладает всеми необходимыми качествами для победы. Его победа станет важным культурным символом, демонстрирующим силу и единство нашей страны", - сказала Косихина.

Талант, мощный голос и искренность Shaman покорили сердца миллионов россиян, он сможет достойно представить страну на международной арене и стать по результатам голосования его лидером, отметила сенатор.

"Интервидение" - песенный конкурс существовавшей в 1946-1993 годах Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT), проводился в 1960-1980-х годах по аналогии с "Евровидением", музыкальной премией отколовшегося от OIRT Европейского вещательного союза. В конкурсе принимали участие не только социалистические страны, близкие СССР, но и Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия, Финляндия.

Возрожденное "Интервидение" пройдет 20 сентября 2025 года в Москве, Россию на конкурсе представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman. Участие в "Интервидении" подтвердили около 20 стран, включая все государства БРИКС. ТАСС - информационный партнер конкурса.