Премьера состоится на телеканале ТНТ

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Премьера сериала "Планетяне" режиссера Урала Сафина состоится на телеканале ТНТ в ноябре. Об этом ТАСС сообщил артист эстрады, актер и режиссер Ефим Шифрин, сыгравший одну из ролей в сериале.

"В кино я снялся в этом году уже в двух сериалах, один из них - сериал, у которого было рабочее название "Планетяне". Не знаю, под каким названием он выйдет в ноябре, там у меня роль поменьше", - рассказал Шифрин.

По сюжету, два представителя инопланетной цивилизации прибывают на Землю с миссией - найти пропавшего сына Императора и помочь ему выполнить важное секретное задание. Чтобы остаться незамеченными, они принимают облик землян и представляются как обычная пара - Антон и Марина. В целях маскировки они стараются вести себя как окружающие: ходят на работу, общаются с друзьями и коллегами, ведут быт. Сначала им трудно адаптироваться к человеческой жизни, но со временем они постепенно привыкают к новым условиям, а Антон все больше ценит земное существование и теряет желание возвращаться на свою родную планету.

Как сообщалось ранее, премьера сериала состоится на телеканале ТНТ. В нем примут участие актеры Максим Лагашкин, Екатерина Сутулова, Тарас Кузьмин, Ян Цапник и другие. Производством занимается кинокомпания 1-2-3 Production и канал ТНТ. Сериал был отмечен наградой в номинации "Лучший актерский ансамбль" (Максим Лагашкин и Екатерина Стулова) на фестивале сериалов "Пилот-2025".