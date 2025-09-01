Среди хороших композиций певица вспомнила песни из сериала "Фиксики" и назвала их классными

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Заслуженная артистка РФ, певица Елена Ваенга (настоящая фамилия артистки - Хрулева) считает, что детские песни сейчас поменялись в худшую сторону по сравнению с прошлым. Такое мнение она выразила в беседе с журналистами, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мне кажется, сейчас ничего не меняется. Детки как детки. Песни только детские поменялись. Такого количества хороших песен, как раньше, сейчас нет", - сказала Ваенга.

Среди хороших композиций певица вспомнила песни из российского анимационного сериала "Фиксики" и назвала их классными. "Больше - нет, я не могу назвать даже 10 хороших детских песен. А если говорить о советских мультиках, могу только пожелать, чтобы [песни, как там,] вновь появились. Но для этого надо очень хорошо учиться. Для таких песен надо хорошее образование получить", - заключила она.