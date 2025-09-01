"Бурановские бабушки" мечтают выступить вместе с участником "Интервидения" из США

Участницы творческого коллектива отметили, что хотят попасть на конкурс, потому что они "очень молодые"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Участницы творческого коллектива "Бурановские бабушки" поделились желанием выступить на сцене с певцом Брэндоном Ховардом, который представит США на международном музыкальном конкурсе "Интервидение". Об этом они сообщили в беседе с ТАСС.

"Мы мечтаем выступить на сцене с ним (Брэндоном Ховардом - прим. ТАСС). Мы туда (на "Интервидение" - прим. ТАСС) хотим попасть и поучаствовать, потому что мы очень молодые. Мы даже лунную походку разучили", - сказали участницы коллектива.

"Бурановские бабушки" представили Россию на конкурсе "Евровидение-2012" с песней Party for everybody, которая заняла второе место. В составе коллектива - народные артистки Удмуртской республики Наталья Пугачева, Граня Байсарова, Алевтина Бегишева, Зоя Дородова, Галина Конева, Валентина Пятченко, Ольга Туктарева, а также Екатерина Шкляева, которая ушла из жизни в 2024 году в возрасте 86 лет.

Возрожденное "Интервидение" пройдет 20 сентября в Москве, Россию на конкурсе представит заслуженный артист РФ Shaman (Ярослав Дронов). Участие в "Интервидении" подтвердили около 20 стран, включая все государства БРИКС. ТАСС - информационный партнер конкурса "Интервидение".