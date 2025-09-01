Творческий коллектив представил Россию на конкурсе "Евровидение-2012" с песней Party for everybody, которая заняла второе место

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Участницы творческого коллектива "Бурановские бабушки" считают, что международный музыкальный конкурс "Интервидение" будет уровнем выше "Евровидения". Об этом они сообщили в беседе с ТАСС.

"Мы считаем, что это прекрасный конкурс. То, что у нас в России пройдет "Интервидение" [ - это здорово]. У нас душа русская, широкая, так что примем хорошо, всех обнимем, всем будет хорошо, уютно. Считаем, что этот конкурс будет намного выше, круче, чем "Евровидение", - сказала одна из участниц коллектива.

"Бурановские бабушки" представили Россию на конкурсе "Евровидение-2012" с песней Party for everybody, которая заняла второе место. В составе коллектива - народные артистки Удмуртской Республики: Наталья Пугачева, Граня Байсарова, Алевтина Бегишева, Зоя Дородова, Галина Конева, Валентина Пятченко, Ольга Туктарева, а также Екатерина Шкляева, которая ушла из жизни в 2024 году в возрасте 86 лет.

