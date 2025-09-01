Ефремов: ИИ помогает находить общие точки с персонажем в кино

Актер отметил, что нейросети позволяют разбирать роли и искать варианты реплик

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Актер театра и кино Никита Ефремов в интервью ТАСС рассказал, что часто использует искусственный интеллект в своей работе. Например, ИИ помогает артисту анализировать сценарий, выявлять общие точки соприкосновения с героем и определять его "теневые стороны".

"Я в последнее время активно использую достижение человечества - искусственный интеллект. Так как ИИ знает и анализирует все мои переписки, я могу загрузить сценарий в чат GPT и попросить его определить, есть ли у нас общие точки соприкосновения с предлагаемым замыслом. Благодаря своим внутренним алгоритмам он очень хорошо выявляет "теневые стороны". Для меня лично интересно исследовать эти аспекты через текст", - отметил он.

Ефремов подчеркнул, что ИИ может быть очень полезен в киноиндустрии. По его мнению, нейросети позволяют разбирать роли и искать варианты реплик. "Если что-то не устраивает, можно выбрать конкретную тему, например, определенное время или страну, в которой действует герой. В таком случае можно попросить собрать материалы для погружения, придумать этюд, который поможет лучше понять определенную среду", - добавил он, уточнив, что все зависит от конкретных задач, связанных с ролью.

"Мне кажется, чем быстрее искусственный интеллект заменит человека, тем скорее люди осознают свою неуникальность и станут воспринимать себя скорее как алгоритмы. Возможно, это поможет снизить гордость и ускорит процесс единения", - заключил Ефремов.