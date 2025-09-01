Свое участие подтвердили артисты из многих стран, отметил российский лидер

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Международный музыкальный конкурс "Интервидение" вызвал живой интерес, в том числе в странах Шанхайской организации сотрудничества. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании "ШОС плюс".

"Конкурс уже вызвал живой интерес. Свое участие подтвердили артисты из многих стран, в том числе представленных на сегодняшней встрече", - подчеркнул российский лидер.

ШОС была основана 15 июня 2001 года в Шанхае. Сначала в ее состав входили шесть стран - Россия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан и Узбекистан, в 2017 году к ним присоединились Индия и Пакистан, в 2023 году - Иран, а в 2024 году - Белоруссия.

В заседаниях "ШОС плюс" также принимают участие главы государств и правительств Азербайджана, Армении, Вьетнама, Египта, Индонезии, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мальдив, Монголии, Непала, Туркмении, Турции, руководители международных организаций.