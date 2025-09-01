Ему было 80 лет

ЧЕЛЯБИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Выдающийся музыкант Евгений Левитан, который является основателем международного конкурса пианистов имени Станислава Нейгауза, умер в Челябинске на 81-м году жизни. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Челябинского государственного института культуры.

"Выдающийся музыкант, <…> заслуженный деятель искусств Российской Федерации, <…> профессор Евгений Александрович Левитан ушел из жизни 30 августа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Левитан с 1973 года в течение 34 лет работал в Уральской государственной консерватории имени М. П. Мусоргского. В 2005 году возглавил кафедру специального фортепиано консерваторского факультета Челябинской государственной академии культуры и искусств (ныне - Челябинский государственный институт культуры), где основал Международный конкурс пианистов имени Станислава Нейгауза.

По информации вуза, Левитан родился в 1943 году в блокадном Ленинграде. Был эвакуирован в Оренбург, где учился у представителей школы Гнесиных и Столярского - Ирины Дерингер и Евгении Губер. Окончил Горьковскую консерваторию и аспирантуру Московской консерватории. Всю свою жизнь посвятил музыкальному искусству, воспитал сотни учеников в России и за рубежом.