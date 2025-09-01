В рамках фестиваля китайскому зрителю предложат восемь фильмов

ПЕКИН, 1 сентября. /Корр. ТАСС Артем Прытков/. Фестиваль российского кино стартовал в Пекине с показа картины режиссера Сергея Коротаева "В списках не значился". Мероприятие организовано Роскино совместно с Китайским центром исследований киноискусства при поддержке Минкультуры России и Государственного управления по кинематографии КНР и проходит, помимо китайской столицы, в городах Синин (провинция Цинхай) и Ланьчжоу (провинция Ганьсу) до 12 сентября.

На церемонии открытия присутствовали министр культуры РФ Ольга Любимова, генеральный директор "Газпром-медиа" Александр Жаров, генеральный директор АНО "Роскино" Эльза Антонова, глава Медиакорпорации Китая (China Media Group, CMG) и заместитель главы Отдела пропаганды ЦК КПК Шэнь Хайсюн, первый заместитель руководителя Государственного управления Китая по делам кинематографии Мао Юй, режиссеры и продюсеры Сергей Коротаев ("В списках не значился"), Сергей Багиров ("Каруза"), Александр Котт ("Северный полюс"), Алексей Нужный ("Бременские музыканты"), актриса Екатерина Домашенко ("Группа крови").

"Мы с радостью наблюдаем, как китайско-российские кинематографические обмены вносят активный вклад в расширение масштабов и глубины гуманитарного сотрудничества двух стран, укрепляя традиционную дружбу. Благодаря совместным усилиям сторон мы достигли значительных результатов в таких сферах, как взаимное проведение кинофестивалей, импорт фильмов, продвижение совместного производства фильмов, подготовка молодых кинематографистов и обмен киноархивами", - подчеркнул, выступая с речью на церемонии открытия фестиваля, Шэнь Хайсюн.

"Российско-китайское взаимодействие в сфере кино в текущем году отмечено множеством ярких событий и значимых переговоров, результатом которых станет появление в ближайшем будущем интересных совместных проектов. Особое место в программе кинопоказов занимают фильмы о войне. Мы отмечаем 80-летие победы в Великой Отечественной войне и победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии. Эти картины - дань памяти и символ нашей общей истории, которая навсегда соединяет народы России и Китая", - отметила Любимова.

"Картина, открывающая этот фестиваль, - "В списках не значился" - дань памяти всем безымянным солдатам, героически защищавшим свою Родину во время Великой Отечественной войны. Заложенные в этом фильме смыслы, такие как героизм, отвага, внутренняя сила человека, объединяют зрителей совершенно разных культур. Наш фильм уже показали во многих странах мира", - заявил генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинга" и генеральный продюсер фильма "В списках не значился" Александр Жаров.

Программа фестиваля

В рамках фестиваля китайскому зрителю предложат восемь фильмов - военные драмы "В списках не значился", "Каруза", "Группа крови", приключенческая драма "Северный полюс", семейные фэнтези "Царевна-лягушка", "Бременские музыканты", "Финист. Первый богатырь", а также фантастическая драма "ON и Она". Мероприятие посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии.