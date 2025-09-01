Музей Победы реконструирует будни Москвы 1940-х на День города

Также будут работать 80 интерактивных площадок с мастер-классами и турнирами

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Москвичи и гости столицы смогут принять участие в бесплатных мастер-классах, экскурсиях и концертах от Музея Победы на Поклонной горе, который представит реконструкцию Москвы 1940-х на День города. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея, уточнив, что мероприятия пройдут 13 и 14 сентября в рамках бесплатной программы "Парк Победы. Главный патриотический".

"В праздничные выходные гости мемориального комплекса на Поклонной горе смогут погрузиться в атмосферу Москвы 1940-х годов. На "Площади мастеров" реконструкторы в исторических костюмах расскажут о востребованных профессиях того времени, на танцплощадке научат танцевать фокстрот "Рио-Рита", а на главной сцене Музея "Г.О.Р.А." состоится ретро-квартирник "Московский ритм". Для любителей игр в течение всех выходных будут работать городошная и шахматная площадки", - рассказали в Музее Победы.

Гостей ожидает сюрприз в виде иммерсивных кинореконструкций. Так, постановка "Патруль на страже" с задержанием двух грабителей "патрулем НКВД", показ моды советского периода в атмосфере кинофильма "Карнавальная ночь", инсценировка кинофильма "Табор уходит в небо" с цыганскими мотивами, а также шахматная партия с Остапом Бендером порадуют участников в День города.

Вблизи танцплощадки гости смогут увидеть коллекции ретрошляпок и попробовать украсить головные уборы своими руками. Также будут представлены прически 1940-х и женские аксессуары середины ХХ века. Для детей проведут мастер-классы по созданию ретроподелок, таких как бумажные куклы и гирлянды. На выходных в парке у Музея Победы и его филиале - Музее "Г.О.Р.А." будут работать пять концертных площадок, где исполнят известные песни о Москве. В колоннаде музея состоится концерт детских духовых оркестров и ансамблей барабанщиков в рамках фестиваля "Парад ударных инструментов".

Вокруг Музея Победы будут работать 80 интерактивных площадок, воссоздающих атмосферу 1940-х годов, на которых пройдут мастер-классы и турниры. Музей предлагает посетителям квест с "Красноармейскими книжками", где участники получат отметки за выполненные задания и шанс на призы, а также угощение солдатской кашей. Также будут бесплатные экскурсии по мемориальному комплексу на Поклонной горе.

Программу "Парк Победы. Главный патриотический" проводит Музей Победы при поддержке правительства Москвы.

ТАСС - генеральный информационный партнер Музея Победы.