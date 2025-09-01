В своих произведениях певец транслирует историю своей страны

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Представителем от Индии на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" станет певец, продюсер и композитор Раухан Малик. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале конкурса.

"Встречайте представителя многоликой Индии на "Интервидении" - знаменитого певца, продюсера и композитора Раухана Малик. Его творчество уходит корнями глубоко в музыкальную культуру индийского штата Джамму и Кашмир. При этом оно находит отклик у слушателей по всему миру", - говорится в сообщении.

Как уточняют в Telegram-канале, в своих произведениях певец транслирует историю своей страны. В его творчестве находят отражение черты фолка, рока и поп-музыки. Свой профессиональный путь Малик начал в 2019 году: тогда лейбл Stalwart Music Factory выпустил его песню Raasta.

"Певец также работал в качестве композитора/продюсера в треке JHELUM, который завоевал популярность среди поклонников музыки", - добавляют представители "Интервидения". В прошлом году же работа Малика Ishq на протяжении нескольких недель находилась в топ-10 индийского Billboard.

О конкурсе

"Интервидение" - песенный конкурс существовавшей в 1946-1993 годах Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT) - проводилось в 1960-1980-х годах по аналогии с "Евровидением", музыкальной премией отколовшегося от OIRT Европейского вещательного союза. В конкурсе принимали участие не только социалистические страны, близкие СССР, но и Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия, Финляндия.

Возрожденное "Интервидение" пройдет 20 сентября 2025 года в Москве, Россию на конкурсе представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman. Участие в "Интервидении" подтвердили около 20 стран, включая все государства БРИКС.

ТАСС - информационный партнер конкурса.