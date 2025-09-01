Школьники смогут посетить 45-минутные экскурсии по старейшему театру России

За это время ученики вместе с экскурсоводами узнают, кто такой Федор Волков, как создавался Первый русский профессиональный театр, о важных вехах и людях в его истории

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова в Ярославле, старейший театр России, в новом сезоне запускает 45-минутные экскурсии для школьников. Об этом сообщила пресс-служба театра.

"С 276-го театрального сезона в нашем театре появится новый формат экскурсий. Он был разработан специально для детей школьного возраста и будет длиться 45 минут - как один урок. За это время ученики вместе с нашими музами-экскурсоводами узнают, кто такой Федор Волков, как создавался Первый русский профессиональный театр, о важных вехах и людях в его истории", - говорится в сообщении.

Экскурсионный маршрут будет состоять из экспозиции, созданной вместе с Бахрушинским музеем к 275-летию театра, и гримерки актера. Посетить экскурсию смогут только организованные группы по "Пушкинской карте", заполнив специальную форму заявки, в ближайшее время она появится на сайте театра.

Театр имени Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Он назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова, режиссера, актера, художника, предпринимателя. Театр является постоянным участником международных фестивалей и конкурсов, обладателем множества престижных наград, в том числе четырех национальных театральных премий "Золотая маска", премии К. С. Станиславского "За вклад в развитие сценического искусства и театрального дела в России".