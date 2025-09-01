На сцене выступят Олег Погудин, Наталия Диевская, Надежда Алексеева, Дмитрий Ковзель и другие

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Концерт-марафон "Ваш Андрей Петров" пройдет в день 95-летия со дня рождения композитора при свободном посещении горожанами. Местом праздника под открытым небом станет Сад Андрея Петрова на Петроградской стороне.

"Этот концерт в день рождения Андрея Павловича уже стал традиционным, и с каждым годом все больше людей поют его песни вместе с нами, что для нас очень отрадно. Мы надеемся, что будет хорошая погода, а если нет, то придется все-таки начать концерт с песни "У природы нет плохой погоды", - сказала на пресс-конференции в санкт-петербургском пресс-центре ТАСС участница концерта певица и артистка, дважды лауреат "Золотой маски" Манана Гогитидзе, внучка композитора.

В программе прозвучат песни, романсы и инструментальная музыка, написанная Петровым для таких фильмов как "Берегись автомобиля", "Служебный роман", "Небеса обетованные", "Жестокий романс", "Я шагаю по Москве". В этот вечер со сцены будут звучать голоса Олега Погудина, Наталии Диевской, Надежды Алексеевой, Дмитрия Ковзеля, Анны Малышевой, Романа Дряблова, Эдуарда Хиля-младшего в сопровождении инструментального ансамбля под управлением Александра Богачева. Выступит на вечере и Музыкальный театр детей Марины Ланда.

Этот концерт откроет целую серию событий, связанных с жизнью и творчеством почетного гражданина Санкт-Петербурга. Впереди - большой праздничный концерт в зале "Октябрьский", показ мюзикла Андрея и Ольги Петровых "Капитанская дочка" в Театре музыкальной комедии, исполнение в Капелле Санкт-Петербурга редко звучащей симфонии "Время Христа". В кинотеатре "Аврора" продолжается ретроспектива фильмов с музыкой композитора.

Проект поддержан Президентским фондом культурных инициатив и комитетом по культуре Санкт-Петербурга.

Не только кино

Как сообщила художественный руководитель Фонда Андрея Петрова, заслуженный деятель искусств РФ Ольга Петрова, Российский национальный музей музыки совместно с фондом и при поддержке Союза композиторов России готовят выставку "Андрей Петров. Не только кино".

"Мы и организаторы выставки постарались показать более широкий спектр творчества и жизни Андрея Павловича. Из его квартиры для экспозиции отобраны 164 экспоната, начиная от секундомера, с которым папа работал, до его письменного стола", - рассказала Петрова. Выставка откроется 5 сентября и будет работать до конца февраля.