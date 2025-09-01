До конца сентября на фестивале также покажут спектакли из России, Венгрии, Сербии и Китая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. XVI Международный фестиваль "Александринский" откроется выступлением театральной компании Oxygen из Индии. Гости представят на Основной сцене театра спектакль Дипана Шиварамана "Пер Гюнт" по пьесе Генрика Ибсена, сообщили в пресс-служба Александринки.

"Пер Гюнт" - спектакль авангардного индийского режиссера, сценографа, драматурга, художественного руководителя и основателя театральной компании Oxygen Дипана Шиварамана. Это современная экспериментальная адаптация классической пьесы Генрика Ибсена. В постановке Шиварамана герои земного мира и мифические персонажи узнаваемы и помещены в контекст современной Индии. Действие спектакля происходит в наши дни", - рассказали в пресс-службе.

До конца сентября на фестивальных подмостках будут показаны также спектакли из России, Венгрии, Сербии и Китая. Так, Венгрия привезет на фестиваль вечер современной хореографии. В него войдут композиции "Покинутые острова" в постановке Каталин Бито и "Мягкое одиночество" хореографа Жофии Сас. Балетная труппа Национального театра Белграда (Сербия) покажет спектакль "Кто там поет?" на музыку Воислава Воки Костича (хореограф - Сташа Зуровац). Последним зарубежным гостем на фестивале будет труппа из Китая. Зрители увидят спектакль Пекинского народного художественного театра "Чжан Цзюйчжэн", который поставили режиссеры Фэн Юаньчжэн и Янь Жуй.

Башкирский государственный академический театр драмы имени Мажита Гафури покажет спектакль Айрата Абушахманова "Буренушка" по роману Тансулпан Гариповой. Второй фестивальной работой этой труппы будет спектакль Степана Пектеева "Дядя Ваня" по мотивам чеховской пьесы. В рамках Ассоциации национальных театров спектакль создан в копродукции с Марийским национальным театром драмы имени М. Шкетана и играется на башкирском и марийском языках.

Офф-программу фестиваля составили лекции экспертов - индологов, китаистов, историков и исследователей театра и кино, творческие встречи с режиссерами, чьи спектакли будут показаны в программе фестиваля, круглый стол о деятельности национальных театров России, Международная российско-китайская конференция при участии делегации драматургов из Пекина.

Хозяева фестиваля представлены на афише четырьмя названиями. Новой сцене имени Всеволода Мейерхольда будет показан спектакль Андрея Прикотенко "Обломов" по Ивану Гончарову. На Основной сцене пойдет спектакль Никиты Кобелева "На дне" по мотивам пьесы Максима Горького. Затем на Новой сцене будет показана первая премьера 270-го сезона - "Мой друг Лапшин" режиссера Елены Павловой. В Царском фойе 30 сентября фестивальную панораму завершит постановка Валерия Фокина "Иов". Фестиваль "Александринский" проводится при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга.