Произведение древнеиндийского драматурга Бхасы будет впервые представлено на русском языке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Вечер санскритской драмы пройдет в Доме актера в Петербурге, где зрителей пригласят погрузиться во времена древнеиндийского театра. Здесь будет представлен литературный памятник той эпохи - пьеса Бхасы "Речь посланника", сообщила пресс-служба инициатора проекта - театра "Мастерская".

"Мало кто знает в наши дни о санскритской драме, в то время как древнеиндийская театральная традиция появилась задолго до античности и является старейшей в мире. Театр "Мастерская" надеется восполнить пробел и проводит вечер, где театральная общественность и широкий зритель смогут познакомиться с этим удивительным культурным феноменом", - рассказали в пресс-службе. Вечер пройдет при поддержке Санкт-Петербургского отделения СТД России.

Пьеса древнеиндийского драматурга Бхасы (около II-IV вв. н. э.) будет впервые представлена на русском языке. Зрители познакомятся с дожившей до нашего времени традицией храмового театра - кутиттамом, представления которого до сих пор сохраняют ауру древней санскритской драмы.

Представление пьесы "Речь посланника" подготовили режиссеры Григорий Козлов и Максим Фомин. Консультантом проекта выступила старший научный сотрудник Института мировой литературы РАН санскритолог Наталья Лидова, которая предварит показ лекцией "Древнеиндийский театр. Заглядывая в глубины истории".